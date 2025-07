Le squadre di basket calabresi in Serie B interregionale viaggiano a corrente alternata in questo mese di luglio e in generale sul mercato. Non ci sono novità concrete per la Viola Reggio Calabria e tutto ciò sembra un pochino anomalo, considerata sia la grande storia a corredo nonché la piazza importante per il basket regionale e non solo. I reggini sono rimasti scottati dalla scorsa stagione, necessitano di una rivisitazione anche sul mercato: per il momento è tutto un work in progress sul fronte della prima squadra, come recita anche la home del sito internet del club, i tifosi restano in attesa.

L’Academy Catanzaro, dopo la salvezza ottenuta, sta cercando di riorganizzarsi attraverso la valutazione di tanti giovani, gli stage degli scorsi giorni serviranno anche per riordinare le idee. Chi invece sta andando più spedita sul mercato è la Bim Bum Rende, la società biancorossa ha ufficializzato il secondo acquisto in poche.

Un altro giovane difenderà la squadra allenata da Di Martino, arrivando direttamente da ben altre realtà cestistiche. Ufficiale è l’ingaggio della guardia 2005 Alessandro Elia Dovera, 189 centimetri e una carriera comunque già soddisfacente. Cresciuto cestisticamente in Friuli e mettendosi in luce a Trieste, ha poi disputato la scorsa stagione a Mondragone, sempre in Serie B interregionale. Lo score stagionale è di tutto rispetto come enuncia la società rendese: «Dovera nel 2024-25 fa registrare 32 presenze con 369 punti realizzati e una media di 11,5 pt a partita. Atletismo, grinta e determinazione e buon tiro le sue armi migliori».