Sarà una domenica di passione e speranza per la Viola Reggio Calabria, sempre più determinata a raggiungere la promozione. Il purgatorio della Serie B interregionale pesa molto sulle spalle dei tifosi, abituati a ben altri palcoscenici ma sempre rimasti dalla parte della squadra, come dimostrato con la media importante raggiunta in stagione. E, con ogni probabilità, è pronto anche un tutto esaurito per la gara di domenica pomeriggio alle 18, quando al Pala Calafiore arriverà il Molfetta per iniziare il Play In Gold. Le biglietterie apriranno da questo pomeriggio, i prezzi grosso modo sono accessibili per tutti e i bambini saranno privilegiati con preferenza del posto a sedere a un solo euro.

Con questo clima di fiducia nell’ambiente, la Viola si sta preparando al massimo, forte anche del percorso svolto nella prima fase del torneo con 19 vittorie conquistate e tre sconfitte, ma soprattutto è maturata la sensazione di come, anche guardando alla genericità delle conference italiane, ci siano ben poche squadre al livello di Anu e compagni.

A rinforzare l’organico ci ha pensato la società che ha aggiunto al roster il talentuoso classe 2004 Lorenzo Dall’Anna. Il ragazzo di origini leccesi arriva dalla Lodigan Crema, è un’ala già pronta per esser gettata nella mischia: «Sono veramente felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare a giocare per questa società storica. Sono davvero carico e pronto».

Un giovane in più in campo e … un senior da lodare meritatamente: ieri il medico sociale, Gianni Calafiore, è stato premiato con la benemerenza del Coni da parte del presidente Giovanni Malagò nell’aula magna dell’università Mediterranea. Lo storico responsabile dello staff medico è stato così celebrato dalla società: «Il dottor Calafiore ricopre questo ruolo da ben 48 anni, il suo contributo prezioso e indispensabile è una certezza di abnegazione, competenza e professionalità per atleti e dirigenti della Viola. A Gianni Calafiore vanno le nostre felicitazioni e i complimenti per questa meritatissima onorificenza».