Le considerazioni sul torneo di basket fanno ben capire come la musica per le squadre calabresi sta girando in modo decisamente diverso. Non potrebbe essere forse altrimenti, un po’ per il valore tecnico mostrato nel corso di queste settimane, così come per le motivazioni. Altissime sono quelle della Viola Reggio Calabria, anche se non la vittoria contro il Castanea ha lasciato qualche perplessità. Risultato striminzito in trasferta per 72-70 con il coach Giulio Cadeo a lanciare un po’ un campanello d’allarme. Il mister reggino ha sottolineato come i suoi ragazzi dovranno prendere maggiore coscienza, per diventare davvero una squadra imbattibile bisognerà evitare soprattutto cali di attenzione, migliorando nell’atteggiamento complessivo. Domenica 22, alle 18, ci sarà l’abbraccio natalizio col pubblico del Pala Pentimele, la gara contro gli Svincolati Milazzo riserverà tante sorprese ai tifosi.

Grinta, energia e cuore sono le componenti di un Catanzaro che ha battuto proprio Milazzo sul 90-88, contando come sempre sul pubblico di casa. Encomiabile il supporto sugli spalti così come la prestazione di Tamulevicius, che con 25 punti come spesso accade è stato il MVP dell’incontro. La vittoria di domenica è arrivata soprattutto intensificando il proprio gioco nella seconda parte dell’incontro, un aspetto che coach Procopio dovrà comunque valutare e capire gli eventuali effetti positivi: di certo, il Catanzaro non è una squadra che molla la presa. Una nuova gara interna domenica contro Matera darà maggior sostanza alle ambizioni della neopromossa calabrese.

Discorso diverso per il Rende, sconfitto dal Piazza Armerina 65-70. Il ko interno è arrivato soprattutto con un crollo d’intensità nell’ultimo quarto, probabilmente l’impegno infrasettimanale contro la Viola ha tolto energie. L’impegno di domenica prossima contro l’Angri non sarà di certo una passeggiata: la classifica comincia a farsi davvero preoccupante, urge una netta sterzata per rimettersi in carreggiata.