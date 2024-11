Il coach romano, allenatore del mese di gennaio del girone Ovest di Serie A2, è la vera carica dei neroarancio. In una conferenza stampa non ha perso occasioni di difendere i suoi ragazzi

E' Marco Calvani allenatore di gennaio del girone ovest di Serie A2, il coach delle a Viola.

Arrivato a Reggio nella scorsa estate, ha già conquistato tutti

Romano doc, arrivato nella città in riva allo stretto la scorsa estate, Calvani ha subito dimostrato di avere degli obiettivi ben precisi. Obiettivi, che piano piano a squadra sta potando avanti. Non sono bastate infatti le due battute di arresto, in trasferta contro Rieti e in casa contro Cagliari, per scalfire il rapporto di fiducia che ormai si instaurato tra coach e giocatori.

Una conferenza stampa "pungente"

E così, proprio in occasione dell'ultima vittoria in trasferta contro Scafati, tersa forza del campionato, Calvani ha voluto ancora una volta sottolineare quello che pensa dei suoi ragazzi.

Il prossimo turno

La testa ora però è già al prossimo turno. I neroarancio ospiteranno Legnano, attualmente quarta. Ma la Viola, in piena corsa play off, non farà sconti, soprattutto al PalaCalafiore.