Reggio Calabria fantastica la massima serie a suon di vittorie. L’ultima a Roma contro la Leonis. Vibo subisce l’ennesima sconfitta. Nell’anticipo vince Verona

La Viola continua a sognare ad occhi aperti. Con lei tutta una città. Reggio vuole la Serie A1 e questo sembra essere l’anno buono per ritornare nel basket che conta. A testa bassa e senza proclami i neroarancio hanno messo in fila 13 vittorie che hanno fruttato 26 punti. La squadra di coach Calvani è tra le battistrada del torneo e ieri è riuscita a sbancare anche il PalaTiziano di Roma, casa della Leonis, imbattuto da 4 turni consecutivi.

Il match

I capitolini scappano nel primo quarto, la Viola aggiusta il tiro in difesa e rimonta fino a concedersi il finale punto a punto, in cui i liberi di Caroti e Baldassarre decidono la contesa. La sciagurata stagione dello scorso anno è solo un brutto ricordo.

Dal sogno all’incubo

Doveva essere la stagione del rilancio anche a Vibo Valentia, terra della Tonno Callipo. Si è trasformata nell’anno più nero mai vissuto nell’Olimpo del volley. Nell’anticipo contro Verona i giallorossi subiscono la ventunesima sconfitta in venticinque partite. Alla truppa di Fronckoviak resta la buona prestazione contro gli scaligeri. Non resta che pensare all’ultima gara della regular season contro Sora, per difendere quantomeno la 12^ posizione, per poi dedicarsi ai play-off che metteranno in palio un posto in Europa.