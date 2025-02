L’EuroCup 3 torna a Reggio Calabria. Per il secondo anno consecutivo, la città si conferma protagonista nel panorama del basket in carrozzina, ospitando la fase di qualificazione della prestigiosa manifestazione continentale, in programma dal 6 all’8 marzo 2025 al PalaCalafiore. L’evento vedrà la partecipazione di squadre di alto livello provenienti da Spagna, Francia, Israele e Italia, tra cui la formazione di casa, la “Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic”.

L’annuncio è stato ufficializzato nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi proprio al PalaCalafiore, alla presenza di autorità, organizzatori e della squadra reggina. Un appuntamento che ha confermato il ruolo chiave della città nel movimento internazionale del basket in carrozzina.

Una conferma prestigiosa per Reggio

Soddisfazione per l’assegnazione della manifestazione a Reggio è stata espressa da Amelia Cugliandro, delegato Fipic, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il movimento sportivo e per l’intera città. «Siamo onorati di ospitare di nuovo l’EuroCup 3, segno della fiducia che la Federazione ha riposto in noi. Daremo il massimo per garantire un’esperienza straordinaria alle squadre partecipanti e per rendere indimenticabile questa manifestazione».

L’obiettivo, oltre al risultato sportivo, è anche quello di portare il basket in carrozzina sotto i riflettori, coinvolgendo la cittadinanza. «In campo vogliamo vincere, ma il vero sogno è vedere il PalaCalafiore pieno, non solo la mattina con le scuole, ma anche nel pomeriggio, con il pubblico e le società di pallacanestro del territorio. Questo evento non appartiene solo alla Reggio BIC, ma a tutta la città».

Un palcoscenico sportivo d’eccellenza

Anche il Vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha evidenziato il ruolo della città come punto di riferimento per lo sport paralimpico. «Reggio Calabria si conferma palcoscenico di livello internazionale, capace di ospitare eventi sportivi di grande valore. Il basket in carrozzina è un esempio straordinario di sport e inclusione: questi atleti trasformano le difficoltà in punti di forza, e lo dimostrano ogni giorno con la loro determinazione».

Brunetti ha poi sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni per rendere possibile l’organizzazione di eventi di questa portata. «Se Reggio diventa credibile agli occhi dei circuiti internazionali – ha affermato il vicesindaco - possiamo ambire a ospitare sempre più manifestazioni di alto livello. La città è pronta a crescere e a investire nello sport come veicolo di sviluppo sociale e culturale».

Una squadra pronta a stupire

Sul piano sportivo, la Reggio Calabria BIC si prepara a scendere in campo con ambizioni importanti. Lo ha confermato Antonio Cugliandro, coach della squadra, che ha analizzato le prospettive del torneo. «Abbiamo un roster competitivo che ha già dimostrato il proprio valore in campionato – ha dichiarato Cugliandro -. Quest’anno possiamo puntare a battere Vigo, la squadra spagnola che l’anno scorso ci ha messo in difficoltà. Sappiamo che sarà dura, ma vogliamo giocarcela fino in fondo».

Un ruolo determinante lo avrà il pubblico, il cui entusiasmo può fare la differenza: «Il calore della città sarà fondamentale. Sappiamo già che oltre 4000 studenti assisteranno alle partite, e questo ci riempie di orgoglio. Speriamo che anche i tifosi e le società sportive reggine vengano a sostenerci, per trasformare il PalaCalafiore in una vera “bolgia”».

Verso un’edizione indimenticabile

L’EuroCup 3 si preannuncia come un evento imperdibile, in grado di coniugare sport, inclusione e spettacolo. L’appuntamento è fissato tra il 6 e l’8 marzo 2025, giorni in cui Reggio Calabria tornerà al centro della scena sportiva internazionale. Ora, la parola passa al campo: la Reggio Bic e la Città dello Stretto sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia.