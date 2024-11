Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio della Calabria di Serie B dopo la terza giornata di campionato. Sorride la Mastria Sport Catanzaro, capace di imporsi in casa del Monopoli, mentre la Viola Reggio Calabria conosce la seconda sconfitta consecutiva, stavolta fra le mura amiche, contro il Nardò.

Catanzaresi super nel tiro da tre

Una partita di cuore e di sostanza, di carattere e di bel gioco. Le risposte sono arrivate e dalla Puglia è tornata a casa una Mastrìa Sport Catanzaro vincente e convincente.

Netta la superiorità della squadra di coach Formato, capace fin da subito di imporre il proprio ritmo, con un rapido movimento palla e le conclusioni dalla distanza.

Diverse le soluzioni offensive proposte contro Monopoli e vantaggio che è aumentato fino a +17 nel corso del primo tempo e anche +23 nella ripresa. Un vero e proprio festival del tiro da tre per i catanzaresi, con Moretti assoluto protagonista: 19 punti e cinque bombe a referto.

Il risultato finale di 65-81 ha sorriso alla Mastrìa, chiamata adesso a dare continuità.

Reggini al di sotto delle aspettative

Nulla da fare, invece, per la Viola Reggio Calabria, che si è arresa in casa all’ambizioso Nardò in maniera abbastanza netta, come si evince dal 59-81 finale. Sicuramente la squadra pugliese è meglio strutturata rispetto alla compagine di coach Bolignano, però ci si aspettava qualcosa in più da parte dei reggini.

Troppi gli errori commessi, alcuni veramente banali, che hanno permesso al Nardò di scappare via e di poter poi gestire il risultato. Anche a livello mentale un passo indietro da parte della Viola, fra l’altro con una squadra limitata nelle rotazioni per via di qualche assenza.

Il prossimo turno

Nuovo impegno casalingo per la Viola, che domenica attende il Monopoli reduce, come abbiamo visto, dal ko interno con la Mastria Cz, che invece sarà di scena a Bisceglie, contro un avversario che ha vinto entrambe le gare fin qui disputate.