Il Palazzetto di Quattromiglia non sorride alla Bim Bum Rende che nella quarta giornata del girone F, cade sotto i colpi del Monopoli. La squadra pugliese è brava a imporre il proprio ritmo fin dal primo quarto (8-20 al 7’). I rendesi, privi di Lazzari per un trauma muscolare, hanno potuto contare sul neo-arrivato play Sam Usai, ma non sono riusciti a contenere le incursioni di Zupan, Savoldelli, Azzano e Spatti.

Dopo un primo tempo in salita (32-49), la Bim Bum prova a reagire con Cagnacci e Yeyap, ma Monopoli allunga nuovamente scavando un divario decisivo (47-71) già nel terzo quarto. Nell’ultimo periodo spazio anche ai giovani Mario Gagliardi e Lorenzo Cerchiaro, classe 2010, all’esordio in campionato. Il match si chiude sul 66-96.

«Ora serve ritrovare energie e concentrazione per la trasferta di domenica a Bari – scrive la società rendese in una nota – , occasione per cercare il primo successo esterno».