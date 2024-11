La società biancorossa ha comunicato questa mattina la svolta per il campionato di Serie B. L’esperto Ciro Cardinale lascerà il posto al suo assistente Vincenzo De Marco, che dovrà risollevare una squadra non partita benissimo in campionato

Guardando ai risultati probabilmente la notizia non sorprenderebbe più di tanto, a primo acchito. Pensando però al curriculum del tecnico e alle attese riposte, allora c’è da analizzare un po’ quanto accaduto. La Bim Bum Rende in mattinata ha ufficializzato il cambio in panchina, si registra quindi la separazione da coach Ciro Cardinale. Decisione confermata qualche ora fa: «La Besidetech Rende comunica che, previo accordo consensuale, Ciro Cardinale non ricoprirà più il ruolo di head coach per il prosieguo della stagione 2024/25 di Serie B Femminile. La società ringrazia Ciro per il lavoro svolto sino ad ora ed augura un in bocca al lupo per le prossime esperienze sportive».

Il ruolino di marcia del Rende sinora non può dirsi di certo positivo, tutt’altro. I tifosi si aspettavano ben altra classifica proprio poggiando le attese su un allenatore come Cardinale, tra i più esperti della categoria, già protagonista in altre piazze importanti del basket femminile. La squadra però è apparsa decisamente in difficoltà nei primi sei turni, nemmeno il riposo in campionato è servito a dare animo alle ragazze biancorosse. Cinque sconfitte, zero punti e due ko abbastanza emblematici nelle ultime giornate, prima in terra irpina con più di cinquanta punti di distacco e quello registrato ieri ad aggravare la situazione, il Bari si è imposto a Rende per 65-63.

Dalla trasferta di Napoli, prevista per sabato 23 novembre, il responsabile del gruppo sarà affidata a Vincenzo De Marco. Assistente già di Cardinale in questa stagione, in passato è stato un apprezzato cestista e ha già allenato in prima squadra il roster femminile. La società ha guardato così a un punto di riferimento in casa, senza pensare ad ulteriori stravolgimenti stagionali.