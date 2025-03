Non è stato un turno fortunato per le squadre regionali nella fase a orologio per la promozione e la salvezza. Il tempo per respirare è poco, domani si tornerà nuovamente in campo per tentare un pronto riscatto

Il quarto turno della nuova fase nel torneo interregionale non ha sorriso alle due calabresi in ballo, considerando come la Sintegra Rende osservava un turno di riposo nella conference riservata alle squadre che devono mantenere la categoria. Per una volta partiamo proprio dal basso, raccontando una delle giornate più storte della stagione dell’Academy Catanzaro, che ha perso davanti al proprio pubblico e lo ha fatto in una serata che era iniziata anche per il meglio. Il Termoli non era un avversario semplice da affrontare, ma i calabresi avevano iniziato la contesa con tanta grinta e una maggiore qualità sotto canestro.

Pur con la rimonta della squadra molisana, il Catanzaro sembrava in grado anche di potersela giocare punto su punto, riuscendo a reggere contro la qualità degli avversari. Il tutto sino a un quarto gioco dove è crollato il progetto tattico dei giallorossi, completamente in balia degli avversari, che hanno festeggiato una vittoria ottenuta a più di cinquecento chilometri di distanza. Il finale di Catanzaro-Termoli 59-73 resta quindi un buon rimpianto per cestisti e tifosi.

Incappa in una nuova sconfitta la Viola Reggio nel play in gold, ancora una volta i palazzetti pugliesi risultano indigesti per i nero arancio. A Bisceglie 85-71 è il finale di un incontro a fase alterne, i reggini hanno subito l’iniziativa dell’avversario nel secondo e nel parziale finale, concedendo un po’ troppo a un team di buoni cestisti, caricati dal pubblico di casa, ma qualitativamente non così irresistibili e lo dimostra l’attuale classifica.

La vetta ora occupata dal Monopoli dista quattro punti, proprio domani alle ore 20 ci sarà lo scontro diretto contro l’attuale capolista per un match che dirà tanto sulla forma reale delle due compagini. L’organico allenato da Giulio Cadeo, ricordiamolo, è stato ulteriormente rinforzato dal greco Dimitris Stamatis, potrà essere una carta importante in quest’ultima parte di stagione.

Nel play in out invece il Catanzaro sarà atteso dal match di Benevento giovedì sera, il Rende tornerà in campo e andrà direttamente in Molise, proprio contro il Termoli domani alle 20.