Grande prova di forza della Sintegra Rende nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale di basket. Ieri, i biancorossi hanno imposto il proprio ritmo contro i campani della Polisportiva Antoniana, chiudendo il match con un netto 71-84. Una vittoria che non solo riempie di entusiasmo l’ambiente rendese, ma conferma anche le ambizioni della squadra di coach Pierpaolo Carbone per questa stagione.

Dopo il successo ottenuto contro Angri sette giorni fa, la vittoria contro Antoniana dimostra che la prestazione precedente non è stata affatto un caso. La Sintegra Rende ha dominato la gara fin dai primi minuti, mantenendo costantemente il controllo e mettendo in campo una solidità che ha permesso di raggiungere un vantaggio massimo di 20 punti. Anche l’uscita, dopo soli tre minuti, del play Simone Ginefra non ha scalfito la concentrazione e la determinazione della squadra, che ha continuato a macinare punti grazie a una strategia precisa sia dai tiri da tre sia sotto canestro.

A brillare è stato il talento di Juanito Baquero, autore di una prestazione eccezionale con 31 punti e 12 rimbalzi. Ottimo anche Tartamella, che ha contribuito con 21 punti e 7 rimbalzi. Ma la vittoria è frutto del lavoro di tutto il gruppo, che ha dimostrato un affiatamento e una sintonia in grado di fare la differenza contro un avversario comunque ostico.

Coach Carbone e la società hanno espresso piena soddisfazione per il risultato e per la qualità del gioco mostrata sul parquet. L’organico è solido e, con la giusta mentalità, può puntare a una stagione ricca di soddisfazioni. Ora la Sintegra Rende è già al lavoro per prepararsi alla prossima sfida casalinga contro Basket School Messina, con l’obiettivo di continuare sulla scia positiva di queste ultime partite.

Intanto, in Serie B femminile, giornata difficile per la Besidetech Rende, che ha incassato la terza sconfitta consecutiva contro il Trani, con un punteggio finale di 59-75.