Mancano poche giornate alla fine della prima fase di gioco per quanto riguarda la quarta categoria cestistica. Per le tre calabresi si registrano diversi ritmi di marcia, ma una sensazione collettiva di poter comunque raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione

I tornei cestistici proseguono con l’inverno che darà ulteriori indicazioni sul tipo di campionato da inseguire per le tre squadre impegnate in Serie B interregionale. Viola Reggio, Catanzaro e Bim Bum Rende in ogni weekend stanno vivendo emozioni altalenanti ma, non di rado, sono riuscite anche a collezionare dei fine settimana perfetti, facendo sorridere l’intera Calabria del basket.

Chi sta messa meglio, sicuramente, è la compagine nero arancio, che in Serie B interregionale ha un ritmo da carro armato. Negli otto gironi è la squadra che ha conquistato più punti, ben 34 frutto di 17 vittorie e una sola sconfitta: a Reggio Calabria il salto di categoria è un obiettivo più che realizzabile, atteso dai tifosi sempre più impazientemente. Nelle ultime quattro gare del girone H ovviamente l’obiettivo è di avere ancora più continuità, dando spazio a qualche giovane leva per aumentare il minutaggio e l’incisività sotto canestro.

Diversa la situazione in graduatoria per Catanzaro e Rende, che cercheranno sino all’ultimo di entrare almeno nelle prime sei compagini della conference (accedendo alla fase playoff), ma al momento sono impelagate in una lotta salvezza con tante squadre all’interno a dar battaglia. I giallorossi, al momento, hanno buone chance di entrare nella fase più alta, garantendosi almeno la permanenza in categoria. Proprio per questo, sarà fondamentale il derby del Pala Quattromiglia contro il Rende, domenica alle 18: Tamulevicius e compagni cercheranno già di staccare l’altro roster corregionale.

Il gruppo allenato da Carbone, invece, è un po’ in credito con la fortuna, con qualche decisione arbitrale ma ci ha messo anche del proprio per complicarsi un po’ la stagione: qualche punto in più avrebbe reso, senza dubbio, un maggior merito alle qualità di un gruppo che sta cambiando nelle ultime settimane grazie anche al mercato. Il derby metterà in palio due punti pesanti, la Bim Bum Rende potrebbe – in caso di vittoria – cercare un rush finale e aumentare decisamente le sue credenziali in vista della seconda parte di stagione.