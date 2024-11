Entra nel vivo il mercato della Viola. Così com’era stato ampiamente annunciato, dopo il coach la società neroarancio continua a costruire il roster del futuro.

Entra nel vivo il mercato della Viola. Così com’era stato ampiamente annunciato, dopo il coach la società neroarancio continua a costruire il roster del futuro. Partendo dai nuovi arrivi. La società ha infatti ufficializzato il primo ingaggio stagionale. Si tratta di Lorenzo Benvenuti, in arrivo da Ferentino dove ha giocato nella scorsa stagione. Una buona esperienza in categoria nonostante la giovane età. Benvenuti ha infatti indossato la casacca di Jesi ed anche due stagioni con il Livorno in Serie B.

Non solo nuovi arrivi

Ma a far felici soprattutto i tifosi sono i rinnovi. Sarà infatti ancora Augustin Fabi il capitano neroarancio. Rinnovato il contratto dell’argentino fino alla stagione 2018-2019. Fabi non ha quindi ceduto alle diverse offerte ricevute ribadendo la volontà di rimanere il capitano della squadra reggina.

Si attendono notizie da Piacenza

Un’altra questione da risolvere in fretta ora è quella legata a Riccardo Rossato. Si attende in settimana la fumata bianca da parte della società di proprietà, Piacenza, rispettando la volontà dell’atleta: quella di rimanere a Reggio.

Al momento potenzialmente mancherebbe un ala piccola e un play da affiancare a Caroti, ma inizia a prendere forma la Viola del futuro.