Trovato l’allenatore, e presentata la domanda di iscrizione, la Viola può iniziare a lavorare sul mercato per la prossima stagione.

E' il momento di pensare al roster

Rescisso il contratto con il play guardia Roberto Marulli, dopo una sola stagione insieme, la società neroarancio punta alle riconferme. Su tutte c’è quella che riguarda Riccardo Rossato, al momento sotto contratto con Piacenza ma la volontà del cestista è quella di rimanere a Reggio.

La trattativa tra i due club è in stallo proprio per volontà dei lombardi che stanno valutando con cura le strategie per la stagione che verrà.

Tanti i nomi americani

Troppo presto invece per fare nomi americani. I tifosi sognano ovviamente la firma di Golden, ex Chieti con uno stile di gioco che farebbe pensare quindi all’affiancamento dell’esterno Deloach.

E si punta sui giovani

Tanti anche i nomi italiani. Francesco Infante e Lorenzo Benvenuti canditati a sostituire la partenza ormai certa di Tommaso Guariglia.

E nell’attesa della risoluzione di Rossato, la società neroarancio punta ad un altro ingaggio italiano, una guardia ala che andrebbe ad affiancare un affermato compagno di reparto.