Dietro le spalle la salvezza ormai archiviata. Davanti agli occhi un futuro tutto o quasi da riscrivere. Riparte così la Viola

Già nel mercato di riparazione la società in riva allo stretto ha dimostrato con scambi tattici di riuscire a costruire un roster competitivo che ha poi raggiunto l’obiettivo stagionale.



E così a stagione conclusa iniziano le prime manovre e i primi confronti tra i vertici.

Si parte dagli scambi, che già in passato si è rivelata un’ottima mossa strategica. Vedi Legion e Radic andati via al posto di Caroti Guariglia Rossato. Pezzi pregiati che la società neroarancio vuole riconfermare per la prossima stagione. Attenzione però alle sirene di altre società che cominciano a suonare.



Un altro pezzo importante del roster che pare però essere ormai blindato è Baldassare.

Mentre sul fronte stranieri, pare che la società stia lavorando per la permanenza in casacca neroarancio di un altro cestista tra i protagonisti della la salvezza. L’americano Marshall Powell, giunto in riva allo stretto lo scorso marzo e con l’esperienza necessaria per la categoria. Tutto fermo invece per quanto riguarda Voskuil, almeno per adesso.

Maria Chiara Sigillò