Dopo l’exploit di Treviglio i neroarancio cercano punti salvezza contro i laziali. Match in programma sabato alle 20:30 e la società chiama a raccolta i tifosi

Crocevia di salvezza. Per la Viola Reggio Calabria, il match contro Latina può avere un solo finale: la vittoria. Due punti che eviterebbero un eventuale nuovo aggancio in ultima posizione. Il gradino che manda all’inferno e che il gruppo neroarancio ha dimostrato sul campo di non meritare. Lo ha fatto soprattutto nell’ultimo turno contro Treviglio. Il match da cui ripartire per infilare il bis e lanciare un chiaro segnale a Scafati, con cui condivide la penultima piazza, che scenderà sul parquet diverse ore dopo. Al PalaPentimele, infatti, il grande basket anticipa di un giorno. E per la delicatissima gara in programma sabato alle ore 20.30, la società chiama ancora una volta a raccolta il popolo neroarancio riproponendo prezzi popolari per tutti i maggioreni e l’entrata gratuita per gli under 18. Serve anche il pubblico in situazioni del genere. Servirà soprattutto la stessa grinta mostrata a Treviglio a Voskuil e compagni per mettere sotto la più quotata Latina a caccia di punti in quota play off.

Alessio Bompasso