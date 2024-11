Partita tutto cuore per i neroarancio del neo tecnico Bolignano. Sugli scudi capitan Fabi e Voskuil

Piange Treviglio. Sorride, finalmente, Reggio Calabria. Funziona lo scossone in casa neroarancio. I calabresi, reduci dal cambio tecnico in panchina, ritrovano punti e morale sul campo della più quotata formazione bergamasca, che frena così, la corsa play off. Un successo fondamentale per i reggini che nelle retrovie tengono il passo di Scafati, vincente contro Casale Monferrato, e staccano soprattutto Agropoli in ultima piazza. Sul parquet di Treviglio la gara non è tecnicamente bellissima ma poco conta quando si è come la Viola, affamati di punti. A trascinare al successo i neroarancio un’altra sontuosa e sostanziosa prestazione di Voskuil e capitan Fabi. Doppia cifra per entrambi e fondamentali nell’ultima parte di gara quando i bergamaschi avevano provato a diminuire il gap.