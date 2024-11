Terza sfida in sette giorni al PalaCalafiore per i neroarancio, che ritroveranno coach Bolignano in panchina: palla a due ore 18

La Viola torna subito in campo, ancora sul parquet amico. I neroarancio sono pronti a chiudere il trittico interno: dopo la vittoria su Bernareggio e il ko con Orzinuovi, Reggio ospiterà l'Antenore Energia Virtus Padova. Un confronto, l'ennesimo, vitale per i colori neroarancio, che devono solo vincere per continuare a dare un senso alla propria corsa per evitare la retrocessione diretta in Interregionale.

Torna Bolignano

Dopo le due giornate di squalifica, peraltro, sarà di nuovo in panchina Domenico Bolignano. L'head coach neroarancio ha scontato lo stop ricevuto contro Desio e tornerà a guidare i suoi ragazzi. Sarà il primo, vero, test per gli ultimi due arrivati Tiberti e Hamza, già in campo contro Orzinuovi ma a pochissime ore dal loro tesseramento. Contro i patavini, invece, ci sarà più minutaggio per loro.

L'avversario

Ventiquattro punti in classifica per la Virtus Padova, quinta forza del girone B con un record di 12 vittorie e 9 sconfitte. Schiavon e Ferrari sono i primi due principali pericoli del roster a disposizione di RIccardo De Nicolao, che in riva allo Stretto cercherà una vittoria preziosissima nella corsa ai primi quattro posti della classifica, quelli che danno l'accesso agli spareggi per la promozione in Serie A2. Palla a due al PalaCalafiore alle ore 18 di domenica.