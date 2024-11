Sei le gare rimaste prima della pausa. Sei le possibilità di chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. I neroarancio ripartono dalla trasferta di Tortona. La squadra di coach Paternoster sfida la seconda della classe

Con il ko interno contro Ferentino sono ora quattro le sconfitte consecutive per la Viola. Crisi sempre più nera per la squadra di coach Paternoster.

E il calendario non aiuta. Un vero tour de force fino alla pausa natalizia per Reggio Calabria. Su sei gare da disputare, cinque le avversarie che viaggiano a metà classifica. E si parte già domenica con la seconda della classe: Tortona. I neroarancio, in trasferta, contro una delle formazioni più forti, costruite per vincere, dovranno dare il massimo. Da non sottovalutare, però, che proprio in casa i piemontesi vantano il maggior numero di partite vinte in questo campionato.

Ma coach Paternoster suona la carica. Non bisogna abbassare la guardia. Bisogna sfatare il tabù delle trasferte e allontanarsi da quell’ultimo posto in classifica. Dopo dieci giornate, il bottino di soli 4 punti è misero soprattutto per una squadra che ad inizio stagione aveva progetti ben diversi.

Ancora sei gare per poter risollevare le sorti. Tre quelle da disputare al PalaCalafiore davanti al proprio pubblico.

Maria Chiara Sigillò