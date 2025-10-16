La Basket Academy Catanzaro è pronta a tornare in campo per la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. I giallorossi saranno impegnati domenica prossima, alle ore 18, in una trasferta impegnativa: al PalaSassi di Matera, a porte chiuse, affronteranno la Virtus Matera.

La formazione allenata da coach Sant’Ambrogio arriva alla sfida con 4 punti in classifica dopo le prime tre giornate e con la voglia di riscattare il passo falso interno maturato nell’ultimo turno contro Ragusa.

Contro la Virtus Ragusa, infatti, la squadra catanzarese è incappata nella prima sconfitta stagionale, perdendo 68-82 e scendendo così dalla vetta della classifica. Una serata amara per i giallorossi, apparsi nervosi e poco precisi al tiro, soprattutto dalla lunga distanza: soltanto due le triple realizzate, entrambe firmate dal guizzante Canestrari. Di contro, la formazione iblea ha mostrato grande solidità e concretezza, colpendo sette volte dall’arco e imponendo il proprio ritmo sin dalle prime battute.

Catanzaro ha sofferto le troppe palle perse e i numerosi rimbalzi offensivi concessi, oltre alla straordinaria serata di Brown: l’esterno ragusano ha chiuso con 31 punti e 32 di valutazione, risultando MVP e top scorer del match. Nonostante i tentativi di rimonta guidati da capitan Battaglia, l’Academy non è riuscita a ricucire lo strappo, pagando anche qualche ingenuità difensiva e la scarsa continuità offensiva soprattutto nell’ultimo quarto.

Ora la trasferta in terra lucana rappresenta un banco di prova importante per tornare subito a fare punti. Le prime due giornate hanno offerto segnali incoraggianti: la squadra ha dimostrato qualità e un buon impianto di gioco, elementi su cui costruire la reazione.