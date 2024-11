Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ed è pronto a tornare davvero in riva allo Stretto Manu Ginobili. L'indimenticabile cestista argentino, con un passato importante nella Viola, sarà di nuovo a Reggio Calabria il 4 luglio prossimo, quando gli verrà consegnato il San Giorgio d'Oro. La massima onorificenza cittadina, assegnatagli nel 2006, finalmente avrà una consegna fisica, che si terrà nell’Aula Consiliare “Piero Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Ginobili e la Viola

All'evento, che vedrà anche la presenza di alcuni compagni di squadra e componenti storici dello staff della Viola, parteciperanno il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e gli altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale reggina. Sono invitati a partecipare, previo opportuno accredito, tifosi ed addetti ai lavori del circuito sportivo cittadino, oltre agli operatori dell'informazione.

Per Ginobili sarà un modo di tornare nella città da cui la sua carriera decollò, fino a toccare le vette dell'NBA, nella cui Hall of Fame l'atleta ha trovato posto qualche mese fa. E, anche in quella circostanza, l'argentino di Bahia Blanca non dimenticò la Viola, nominata del discorso andato in onda in mondovisione.

Ginobili a Reggio giocò 53 partite nel biennio 1998-2000, centrando una promozione in Serie A1. E chissà che, questa, non possa essere l'occasione giusta per coinvolgerlo nel progetto attuale dei neroarancio...