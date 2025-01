Fare di più per non soffrire ulteriormente. È un po’ questo il diktat della squadra rendese che tornerà in campo nelle prossime ore. Migliorare la classifica è un dato di fatto, la squadra femminile e quella maschile non navigano in buone acque, bisognerà dare il massimo per levarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica.

Sfruttare il fattore casalingo sarà un elemento in più: entrambi i team giocheranno davanti al proprio pubblico, benzina in più per il senso di rivalsa. La compagine in rosa della Besidetech sarà di scena alle 17.30 contro l’Ariano Irpino, terza in classifica con 10 punti sinora raccolti, frutto di cinque vittorie e cinque sconfitte. L’obiettivo delle calabresi sarà quanto meno di sbloccarsi in campionato, anche se il match non sarà di certo agevole: da valutare inoltre quale sarà l’impatto dell’ultima arrivata Iolanda Cossa, play-guardia classe 1995, ex di turno e cestista con un curriculum di tutto rispetto.

Musica leggermente diversa per la Sintegra, che sarà di scena direttamente lunedì alle 18 contro l’Antoniana. Al sesto turno del girone di ritorno, il gruppo di Carbone sa come non ci sia più tempo da perdere per recuperare terreno in classifica, gli otto punti raccolti non soddisfano nessuno. Nelle ultime gare un po’ per sfortuna, un po’ per demeriti propri la situazione non è delle migliori, ma tante sono le squadre più o meno compatte nella parte sinistra della graduatoria.

Il fattore mentale sarà determinante, non è un caso come la società abbia chiamato a raccolta i tifosi e stia pensando a una breve rivoluzione della rosa: già annunciato l’addio del centro Lorenzo Tartamella (a breve l'ufficialità sul nuovo team), in arrivo invece almeno altri due elementi.