Squadra e staff pronti a una stagione che punta a coinvolgere tutta la città. Il coach neroarancio ha richiamato all’unità e alla responsabilità di ciascun giocatore: «Tutti saranno fondamentali in un percorso di crescita condiviso»

È ufficialmente partita la stagione 2025-2026 della Redel Reggio Calabria, formazione che rappresenterà la città dello Stretto nel campionato Interregionale di Serie B di basket. Nel tardo pomeriggio di martedì, al Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, giocatori, staff tecnico e dirigenza si sono riuniti per il tradizionale appuntamento inaugurale.

A dare il benvenuto sono intervenuti Raffaele Foti, in rappresentanza della nuova proprietà Myenergy, coach Giulio Cadeo, il medico sociale Giovanni Calafiore e il general manager Fortunato Vita. Foti ha ribadito la fiducia nel progetto, mentre Cadeo ha scelto la metafora del veliero per spiegare il cammino della squadra: «Attraversiamo un oceano, non sappiamo cosa ci attende, ma sappiamo quali dovranno essere i nostri compiti sia col vento sia senza. Tutti i ragazzi saranno fondamentali e tutti ne devono essere consapevoli. Un ringraziamento anche alla società, composta da persone straordinarie che ci darà modo di continuare il percorso intrapreso, con i tempi giusti; non solo la prima squadra, ma anche e soprattutto il settore giovanile».

Dopo i ringraziamenti ai presenti, Foti ha commentato: «Siamo la nuova proprietà, avendo acquisito le quote di maggioranza dallo scorso gennaio, ieri main sponsor oggi azionisti. Crediamo tanto in questo progetto. Un saluto lo rivolgiamo al Presidente Laganà che per sopraggiunti impegni non è riuscito ad essere con noi e lo stesso facciamo con la famiglia Barreca di Redel, Title sponsor del club».

Il dottor Calafiore ha garantito il supporto totale dello staff sanitario, confermando la piena disponibilità a seguire i giocatori in ogni fase della stagione. Il general manager Vita, dal canto suo, ha voluto ringraziare chi ha accompagnato il club nella scorsa annata e ha rimarcato il valore del progetto, che continua a rivestire un ruolo centrale a livello cittadino e territoriale.

La preparazione della Viola Reggio andrà oggi a partire da oggi con doppie sedute giornaliere, mentre la presentazione ufficiale al pubblico è prevista a settembre. La Redel è pronta a salpare per una nuova avventura cestistica.