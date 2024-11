I neroarancio non riescono più a vincere. A nove giornate dalla fine della regular season i play out sono sempre più vicini

Ormai è crisi aperta in casa Viola Reggio Calabria. I neroarancio non riescono più a rialzarsi in campionato. Al PalaCalafiore passa anche Casale Monferatto e per i ragazzi di Paternoster è incubo retrocessione.





Baratro vicino. A complicare maggiormente i piani salvezza del gruppo dello Stretto ci si sono messi anche i risultati degli altri campi che hanno fatto sprofondare i reggini ormai ad un passo dai play out.





AAA Prestazione cercasi. A preoccupare non solo i risultati, ma anche e soprattutto le prestazioni. Pure contro Casale ennesima prova opaca per i neroarancio che continuano a muovere la retina con il contagocce e a registrare pesanti black out in difesa. Uno sprazzo di luce solo nel quarto parziale. Lampo da cui coach Paternoster dovrà tirar fuori le sicurezze perse per strada.

Alessio Bompasso