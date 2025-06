Il progetto basket a Rende prosegue con cura e passione. È la squadra del cosentino che, per storia e tradizione recente, raccoglie i maggiori risultati e lo dimostra anno dopo anno con passione e competenza.

La salvezza in Serie B interregionale non è stata scontata, tanta la sofferenza vissuta in alcuni frangenti della stagione ma il Pala Quattromiglia ha dato la carica giusta soprattutto nelle gare contro avversari più qualitativi e negli scontri diretti.

La squadra, dopo tante stagioni, avrà una novità importante partendo dalla panchina. Coach Pierpaolo Carbone lascerà il suo posto a Umberto Di Martino, una scelta vissuta senza alcun dramma sportivo considerando l’impronta importante dell’esperto tecnico che continuerà a collaborare con la società rendese. Nelle prossime settimane si avrà anche qualche maggiore indicazione di mercato, l’obiettivo della dirigenza è di creare un roster duraturo e con cestisti che possano reggere i ritmi dall’inizio alla fine della stagione.

L’annata 2025-2026 registrerà altre novità del format, bisognerà maggiormente mostrare una continuità importante per raggiungere la salvezza e, perché no, per poter avanzare e sognare qualche step successivo.

Tornando alla stretta attualità, c’è stato spazio per la gioia di più di 120 bambini presenti alla fine dei corsi di basket. Agli ordini degli istruttori Sara Ambrosio, Vincenzo De Marco, Max Arigliano e Alessia Carbone i giovani cestisti hanno effettuato qualche breve dimostrazione in percorsi-gioco per i pulcini e scoiattoli e, dopo le gare 4c4 e 5c5 per le categorie aquilotti, esordienti, u13 femminile, u13 e u 14 maschile, vi è stata con la premiazione di tutti gli atleti.