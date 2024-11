Dal primato della Viola Reggio Calabria, si passa al Rende sconfitto all’ultimo pallone giocato, passando per Catanzaro che dovrà sbloccarsi il prima possibile. Già domani sera si torna in campo con un primo derby molto sentito

Secondo turno del campionato di Serie B interregionale: per i roster calabresi le emozioni sono un po’ contrastanti, anche se sono arrivate delle utili indicazioni in vista dei prossimi match. Le soddisfazioni maggiori sono arrivate per la Viola Reggio Calabria, che ha sconfitto in casa il Barcellona per 85-81. Un incontro non facile per la storica squadra reggina, ma il gruppo di coach Cadeo ha saputo trarre il massimo dal supporto del pubblico di casa. Da segnalare le ottime prestazioni di Ani che con 26 punti è stato il trascinatore dei reggini, mentre dall’altra parte Barcellona si è spesso aggrappata all’estro di Epifani, che ha siglato 20 punti.

Il Rende è uscito sconfitto dalla trasferta sul parquet del Castanea in una gara equilibrata e decisa all’extra time. Il Castanea si impone di un punto (91-90), ma la Bim Bum non demorde di certo, anche se – come sottolineato dal coach Pierpaolo Carbone – ha peccato un po’ di ingenuità, potendo chiudere la gara in alcuni frangenti. Rilevanti, in casa biancorossa, le prestazioni di Tartamella e Basquero, autori di 22 e 20 punti.

Non ingrana ancora l’Academy Catanzaro, ma con la scusante di una squadra senza tutti gli effettivi in salute al 100%. Nella struttura di Boscoreale, l’Antoniana vince per 70-55, registrando così la sua storica prima affermazione in Serie B, in un incontro giocato a porte chiuse. I giallorossi invece possono parzialmente consolarsi per la prestazione di Sipovac e Tamulevicius, autori di 15 e 14 punti.

Non c’è tempo per il relax, considerando come già domani sera si giocherà il terzo turno con un derby tanto atteso come Bim Bum Rende – Viola Rc. Il turno infrasettimanale alle 20.30 si aprirà così con un incontro sentito dalle due piazze, prevedendo quasi un tutto esaurito al Pala Quattromiglia. Sempre domani sera, il Catanzaro cercherà la prima vittoria, affrontando in casa il Messina.