Dopo l’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, le squadre calabresi mostrano andamenti differenti. La Viola Reggio continua a muoversi verso metà classifica grazie alla vittoria esterna su Corato, portandosi a quota 8 punti. I reggini sono distanti sei lunghezze dalla capolista Ragusa, che ospiteranno domenica nella nona giornata in una sfida che si annuncia già decisiva. La vittoria su Corato, più significativa sotto il profilo morale che tecnico, ridà serenità al gruppo allenato da Giulio Cadeo. Buono l’esordio di Laganà, mentre Laquintana mostra segnali di ripresa, così come Zampa e Clark. «Avevamo bisogno di ritrovarci e i ragazzi hanno risposto come ci aspettavamo», commenta il coach.

Il Catanzaro, invece, conquista un importante successo a Bari, interrompendo una serie di cinque sconfitte consecutive e salendo a 6 punti in classifica. La formazione giallorossa osserverà il turno di riposo domenica, utile per consolidare la ritrovata fiducia e recuperare infortunati. Coach Iliano Sant’Ambrogio sottolinea: «Abbiamo invertito il trend, ora dobbiamo consolidare il lavoro, recuperare gli infortunati e continuare a crescere».

Situazione più complicata per il Rende, sconfitto in casa dalla Virtus Molfetta 95-93. La gara, intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, ha visto i biancorossi cedere solo negli ultimi minuti, restando così all’ultimo posto insieme ad Adria Bari e Mola. Nella nona giornata il Rende farà visita al Barcellona in Sicilia, cercando punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.