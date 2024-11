Poche righe sul un social e Marco Laganà mette definitivamente fine alla sua avventura in casa neroarancio. “Non sono un cattivo ragazzo, né problematico”

Laganà, calabrese doc era arrivato nella città in riva allo stretto, da Cantù, solo nello scorso gennaio. Ma qualcosa pare non essere andata per il verso giusto. E così, il playmaker classe 1993, è pronto a ricominciare lontano dalla Calabria. Già raggiunto l’accordo con una nuova società. Brescia, squadra militante in serie A.

Il messaggio di Laganà: “Passare per il cattivo di turno, per il problematico della situazione, il balotelli ecc. ecc. non mi va. Non sono un cattivo ragazzo né tantomeno problematico. Ho cambiato una squadra in sette anni. Dopo gli infortuni, ho fatto due scelte che si sono rivelate sbagliate, non pensando a cosa potesse essermi utile per recuperare a livello psicologico la mia situazione. Mi dispiace, ma io non ho mandato a f... nessun “allenatore”. Né qui né a Cantù, come è stato detto. Sono arrivato a Reggio con le migliori intenzioni, con la voglia di restare anche il prossimo anno. Volevo un minimo di serenità per recuperare tranquillo da quello che mi è accaduto. Era quello che mi era stato promesso pur di farmi tornare a casa”.

Maria Chiara Sigillò