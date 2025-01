I campionati interregionali stanno concludendo la loro prima fase in maniera abbastanza convulsa. Per la prima volta in stagione, le tre squadre regionali non hanno conquistato nemmeno un punto

Una giornata da archiviare in fretta per la Calabria del basket in Serie B interregionale , per un campionato che vivrà gli ultimi istanti della stagione regolare proprio nelle prossime ore. Il terzultimo turno della prima fase ha regalato il secondo dispiacere di stagione per la Viola Reggio Calabria, sconfitta nel derby a Messina. Al Pala Tracuzzi i nero arancio non sono entrati in partita, il punteggio di 73-53 è lampante su un match giocato senza la proverbiale qualità, come sottolineato anche da coach Cadeo: «Approccio iniziale sbagliato. Diversi episodi hanno condizionato l'andamento della gara ma le sconfitte servono comunque». Non è l'unica nota stonata delle ultime ore, c'è da registrare il grave infortunio subito dal capitano Emanuel Fernandez Pena, che ha riportato la lesione del crociato : stagione finita, quindi, per il numero 10 del sodalizio reggino.

Non mancano gli auguri di pronta guarigione per il cestista, così come non mancano i rimpianti in casa Academy Catanzaro, che ha perso contro il Castanea per 66-68 . Per un soffio i giallorossi di casa non hanno quanto meno portato il match ai supplementari, l'errore di Tamulevicius a due secondi dalla fine ha il suo peso nell'economia dell'incontro, ma il cestista dell'est Europa è stato di certo uno dei talenti più in vista nel corso di questo torneo.