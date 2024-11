Continua a regalare emozioni il campionato di Serie B. Ieri la formazione di Reggio Calabria vittoriosa in trasferta contro Molfetta

Continua a regalare emozioni il campionato di Serie B di basket che vede protagonista la Viola Reggio Calabria, ieri vittoriosa in trasferta contro Molfetta. Nel girone D resta al comando Bisceglie: settima vittoria in altrettante uscite, sul parquet del fanalino di coda Formia. Gruppone al terzo posto: sono in sette le squadre a quota 8 punti, sull’ultimo gradino del podio dietro appunto Bisceglie e Agrigento, prossimo avversario dei neroarancio.

Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

Serie B, girone D: giornata 6

Pozzuoli-Monopoli 78-83

Ragusa-Cassino 90-66

Formia-Bisceglie 44-78

Salerno-PSA Sant’Antimo 71-57

Forio-Taranto 80-84

Agrigento-Avellino 72-56

Torrenova-Ruvo di Puglia rinviata

Molfetta-Viola Reggio Calabria 69-74

Classifica

Bisceglie 14, Agrigento 10, Torrenova, Ragusa, Taranto, Salerno, Forio, Pozzuoli e Viola Reggio Calabria 8, Ruvo di Puglia, PSA Sant’Antimo e Molfetta 6, Cassino e Monopoli 4, Avellino 2, Formia 0.

Prossimo turno (20 e 21 novembre)

Molfetta-Formia

PSA Sant’Antimo-Avellino

Bisceglie-Forio

Ragusa-Salerno

Viola Reggio Calabria-Agrigento

Ruvo di Puglia-Cassino

Monopoli-Torrenova

Taranto-Pozzuoli