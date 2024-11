I neroarancio devono difendere il primato, Un eventuale successo garantirebbe anche l'accesso alle final-six di coppa Italia

REGGIO CALABRIA - E' vigilia di campionato a Reggio Calabria. L'unica, nonostante le tante vigilie natalizie, che interessava alla Viola in vista dell’impegnativa trasferta contro Ravenna.



Il successo ottenuto contro Chieti nell’ultima partita al PalaCalafiore ha consentito agli uomini di coach Benedetto di raggiungere la sesta vittoria consecutiva e di scalare la vetta della classifica, nella quale si trova in coabitazione con il prossimo avversario e con Treviso e Treviglio.



La trasferta in terra emiliana aprirà un ciclo cruciale per i neroarancio: un eventuale successo, oltre a significare primato in classifica, darebbe accesso alle final six di Coppa Italia, vetrina che darebbe ulteriore visibilità alla squadra del presidente Giusva Branca. Domenica prossima, inoltre, la Viola ha un appuntamento con la storia: all’interno di un PalaCalafiore che si preannuncia stracolmo, Ammannato e compagni affronteranno la DeLonghi Treviso, storico avversario dei neroarancio, soprattutto per la nota semifinale scudetto persa da Reggio Calabria all’ultimo secondo con un canestro a fil di sirena di Dean Garrett, annullato ingiustamente dagli arbitri.



Prima, però, gli uomini di coach Benedetto hanno il dovere di dare continuità a quanto di buono fatto con la striscia positiva di sei partite, affrontando Ravenna con la grinta e la voglia che contraddistinguono i neroarancio.