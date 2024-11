Fondamentale il fattore PalaCalafiore

REGGIO CALABRIA - Cresce l’adrenalina per la sfida di sabato sera che vedrà sul parquet del PalaCalafiore i neroarancio confrontarsi con Piacenza. Un match che si preannuncia infuocato. Da una parte il gruppo reggino a caccia di punti play off. In questo senso, il successo su Matera ha dato un ulteriore iniezione di fiducia ai reggini. Dall’altra parte del rettangolo di gioco c’è, però, un Piacenza obbligato a vincere per continuare a sperare nella salvezza, che dopo la vittoria su Tortona è tornata raggiungibile.



Servirà, quindi, anche il pubblico delle grandi occasioni. E Reggio risponderà presente, come sempre. Botteghini presi d’assalto. Il fattore "PalaCalafiore", come accaduto in altre circostanze, potrebbe risultare determinante.



Le distanze ridotte in classifica non permettono passi falsi alla formazione dello stretto. A tre gare dal termine servono tutti i 6 punti in palio. I primi due bisogna conquistarli contro Piacenza.