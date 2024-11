Nel prossimo turno i neroarancio partiranno alla volta di Rieti. Il primo dei nove match cruciali da superare per mantenere la categoria. E non sarà un avversario semplice (In basso, il prossimo turno)

Ancora nove partite per centrare l’obiettivo salvezza. La Viola quindi riparte dal mercato, aperto più che mai. Nuovi movimenti infatti nella città in riva allo stretto.

Movimenti di mercato. Uno scambio tattico tra la Viola e Ferentino. Via Radic. Arriva Marcus Gilbert. Americano, classe 1993, esterno, Gilbert affiancherà i compagni di un reparto già abbondante. Radic, arrivato a Reggio nella scorsa sessione estiva di mercato, concluderà invece la stagione indossando la casacca amaranto nel Lazio.

Dunque un’altra partenza, un altro arrivo. Ennesima mossa per risollevare le sorti di una stagione ormai in discesa totale.

Il prossimo turno. Nove partite alla fine. Nove finali da disputare per i neroarancio. Cinque in trasferta, quattro in casa. Si parte proprio dalla trasferta di Rieti. Una partita da non sottovalutare, quella contro la squadra pontina. Rieti, reduce da tre importanti vittorie, già all’andata punì i neroarancio espugnando il PalaCalafiore. Gli amarantocelesti ora a sei lunghezze dai calabresi, cercheranno di mantenere la scia di risultati positivi e blindare la dodicesima posizione in classifica. Casella che permetterebbe così la permanenza diretta in serie A2.

Prossimo turno, 19 febbraio

Legnano - Siena

Roma Gas - Latina

Trapani - Tortona

Rieti - Viola Reggio Calabria

Casale Monferrato - Agrigento

Ferentino - Scafati

Treviglio - Biella

Agropoli - Roma

Maria Chiara Sigillò