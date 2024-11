La pausa per le Finale Eight di Coppa Italia, servirà certamente ai neroarancio. Ma coach Calvani avvisa: guai ad abbassare la guardia

Una vittoria importante, quella contro l'Eurobasket, la terza consecutiva che dà alla Viola di coach Calvani consapevolezza e determinazione per portare a termine una stagione fin qui magica.

La pausa Final Eight, un'occasione da sfruttare

I neroarancio, attualmente sesti continuano a sognare e far sognare un'intera città. La strada è ancora lunga. Ancora sette partite prima della fine della stagione. Sette finali. Ma la Viola approfitterà della pausa per le Final Eight di Coppa Italia, per ricaricare le batterie e prepararsi al rientro in campo, l'11 marzo al PalaCalafiore, contro la seconda in classifica, Biella. Una pausa come conferma coach Calvani, necessaria sì, soprattutto per i ragazzi, ma senza abbassare la guardia.