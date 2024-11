Così come contro Biella, domenica prossima la Viola metterà da parte i problemi extracestistici per raggiungere un altro importante obiettivo. A domicilio arriva Latina

Non saranno certo le questioni extracestistiche a fermare la Viola. Nella prossima partita in casa contro Latina, i neroarancio cercheranno l'ennesimo record e confermarsi così la squadra del momento.

Una Viola rinata nel girone di ritorno

Già, perché nel girone di ritorno, la formazione guidata da coach Calvani, vera anima della Viola, ha affrontato ogni partita come se fosse una finale, collezionando nove vittorie su undici gare disputate. Una Viola rinata rispetto al girone di andata, così come ha già dimostrato domenica scorsa contro Biella, una delle corazzate del girone. Una squadra compatta, unita che soprattutto in casa si sta dimostrando ammazzagrandi. Nel prossimo turno, a domicilio, ci sarà Latina, decima e con sei punti in meno rispetto alla Viola. Com'è già successo la scorsa settimana, la squadra terrà fuori i problemi societari. L'obiettivo, oltre alla vittoria ovviamente è quello di avere ancora una volta un pubblico numeroso.