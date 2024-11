Per la squadra di coach Paternoster la salvezza sembra ormai un miraggio. Dopo aver incassato la quinta sconfitta consecutiva contro Agrigento la situazione in classifica è sempre più difficile. Prossima chiamata, Casale Monferrato

Non è bastata la vittoria interna contro Agropoli che aveva fatto riaccendere le speranze, né i nuovi arrivi nel roster. Per la Viola si complica la questione salvezza. I neroarancio tornano sconfitti anche da Agrigento e sale a quota cinque il numero di sconfitte.

La classifica parla chiaro. 12 punti in 20 giornate e terzultimo posto. Il calendario ora è tutto in salita.

Prossima chiamata Già il prossimo turno potrebbe essere l’ultima chiamata per la Viola, che torna al PalaCalafiore. A domicilio arriva casale Monferrato.

I piemontesi reduci da due importanti successi, sono sempre più lanciati verso metà classifica. Otto i punti di distacco dalla compagine calabrese.



Quindi è necessaria un’inversione di marcia, così come nelle successive quattro giornate. Dopo Monferrato infatti, per i neroarancio altre avversarie che viaggiano a metà classifica e con almeno otto punti di distacco. Rieti, Roma e Ferentino. Partite da vincere prima di affrontare sempre tra le mura amiche, Tortona, al momento terza forza del girone.

A suonare la carica, su tutti, coach Paternoster che chiede ai suoi massimo impegno e concentrazione alta per superare i limiti evidenziati nelle scorse partite.

Maria Chiara Sigillò