Sbarca la novità nella città in riva allo stretto. Nel prossimo turno di campionato, la Viola ospiterà Tortona. Per l’occasione la società neroarancio ha quindi richiesto e ottenuto l’abbattimento di tutte le barriere, rimuovendo le transenne che delimitano gli spazi tra tifosi e giocatori. Un PalaCalafiore senza barriere dunque.

Una novità per la città, normalità in altre parti del mondo. L’obiettivo, o almeno l’auspicio, è che questa iniziativa possa portare ad avvicinarsi ancora di più il pubblico al basket ed allo sport in generale.