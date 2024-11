A breve potrebbe infatti arrivare il provvedimento per la questione della fidejussione ritenuta non idonea

L'indagine da parte della Procura, a carico della Viola, potrebbe essere ad una svolta. Si potrebbe infatti procedere al deferimento per la fidejussione da 100 mila euro ritenuta non idonea dopo gli ultimi controlli. Se il Procuratore Federale della Fip, dovesse decidere di procedere, la Viola rischierebbe l'esclusione dall'attuale campionato di Serie A2, girone Ovest.

Le conseguenze

Ma non è così semplice. Una decisione del genere andrebbe infatti a sconvolgere l'intero campionato. L'ultima giornata è prevista per il 22 aprile, con la formazione quindi degli accoppiamenti per gli spareggi play-off e play-out. Escludendo la Viola, attualmente sesta, significherebbe dover riscrivere tutto. Il Consiglio Federale dovrà pronunciarsi, in merito, il 6 aprile.