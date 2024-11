A Reggio, tra partenze e arrivi ecco la nuova squadra di coach Paternoster che pian piano prende forma. Neroarancio pronti a ripartire

Archiviata la sconfitta contro Roma, la Viola si muove sul mercato tanto in entrata, quanto in uscita. A salutare la formazione neroarancio è Alex Legion. La guardia classe ’88 partirà alla volta di Bologna.

In partenza anche Ion Lupusur che saluta Reggio per approdare a Scafati, in prestito fino a giugno 2017. Lupusur cresciuto proprio nel vivaio neroarancio in questa prima parte di stagione, ha disputato con la casacca della Viola, 14 gare. Partenza che ha permesso così lo scambio con un cestista dello stesso club campano: Patrick Baldassare, ala grande classe ’86. Baldassarre, proveniente appunto da Scafati vanta però numerose presenze in altrettante piazze importanti. Nelle precedenti stagioni, 2013-2015 ha indossato la casacca di Trapani, Bologna, Sassari, Treviglio. Un curriculum non indifferente. Esperienza maturata nel tempo, che verrà certamente messa a disposizione della Viola per raggiungere insieme obiettivi stagionali fondamentali.

A Baldassarre si aggiunge un altro arrivo importante: Alan Voskuil, americano classe ’86. Per Voskuil si tratta di un ritorno in Italia. Ha già indossato la casacca di Roma, Biella conquistando la Coppa Italia e Piacentina. Ricco bagaglio che darà un contribuito importante alla squadra di coach Paternoster.

Maria Chiara Sigillò