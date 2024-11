Ancora novità nella città in riva allo stretto. Riccardo Rosato è un nuovo giocatore neroarancio. Un altro tassello per la lotta alla salvezza. E si pensa già al prossimo avversario

Dopo l’arrivo dei giorni scorsi dell’americano Gilbert, a Reggio è il giorno di un nuovo giocatore, in arrivo da Piacenza, altra formazione di A2 girone Est. Riccardo Rossato, guardia classe ’96

Chi è Rossato Diverse le esperienze di Rossato. Nella precedente stagione ha indossato la casacca di Casalpusterlengo. In quella 2014-2015 ha invece disputato il campionato di serie B con Cecina. Dunque un altro tassello per coach Paternoster. Un’altra pedina che servirà alla causa della Viola, ancora impelagata nella zona retrocessione.



Fondamentale per i neroarancio saranno le prossime partite, otto al termine. Otto finali da disputare per la permanenza in A2. Si riparte domenica al PalaCalfiore, la quartultima in casa.

Il prossimo turno A domicilio, arriva una delle squadre che rappresentano la Capitale, Eurobasket Roma. Fortunatamente quella più abbordabile per la Viola, vista la posizione in classifica. Sono comunque 10 le lunghezze che separano le due formazioni.

E sarà sicuramente un’avversaria da non sottovalutare, vista la presenza dell'ex di turno. Si tratta di Marko Micevic, nella prima parte della stagione proprio con la canotta neroarancio. Il parquet del PalaCalafiore quindi lo vedrà tornare, a distanza di un mese, da avversario.