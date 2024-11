Trasferta a Vicenza per la Viola Reggio Calabria. I neroarancio renderanno visita ai biancorossi di Manuel Cilio, pochi giorni dopo il fondamentale successo maturato su Bergamo. In Veneto la Viola ha l'opportunità di rompere due tabù: quello relativo alle gare in trasferta, fin qui sempre perse, e quello relativo alla possibilità di ottenere due risultati utili consecutivi.

Insidie e speranze

Occhio, però, a una Civitus Allianz Vicenza ferita. Quattro sconfitte di fila per Cernivani e compagni: nelle ultime due, peraltro, contro Crema e Virtus Padova, il roster di coach Cilio ha palesato enormi problemi offensivi, non riuscendo ad arrivare nemmeno a segnare 60 punti. Reggio, con i suoi 4 punti, dista altrettante lunghezze dal dodicesimo posto che darebbe l’accesso agli spareggi per rimanere in Serie B, evitando il declassamento diretto in Interregionale. Bolignano spera di veder continuare la crescita della squadra e dei singoli, in particolare Marchini e Farina, in grande spolvero contro Bergamo nell'infrasettimanale.

Un successo a Vicenza, senza dubbio, farebbe svoltare l'annata di una Viola che potrebbe perlomeno schiodarsi dall'ultimo posto in solitaria. In Veneto ci sarà come sempre una buona presenza di tifosi neroarancio: palla a due ore 17.