Dopo la possibilità della salvezza diretta, sfumata sul finale nella trasferta di Ferentino, la Viola si prepara ad una nuova sfida. Al PalaCalafiore arriva la vice capolista Tortona.

La strada è certamente quella giusta, così come ha sottolineato più volte nel post gara coach Paternoster, per una volta soddisfatto se non per il risultato finale almeno per la prestazione dei suoi. Ma per i neroarancio ora il percorso è tutto in salita. L’obiettivo è la salvezza diretta, il calendario però non aiuta.

Poche giornate per la salvezza. Sei giornate alla fine, tre in casa, tre in trasferta. Si parte domenica contro Tortona. Suqadra che nel precedente turno ha fermato la corsa di un’altra formazione in difficoltà: Scafati. I salernitani, ancora impelagati nella zona pericolosa della classifica a meno due dalla Viola, saranno gli avversari che chiuderanno il ciclo di partite al PalaCalafiore, nella penultima di campionato. Uno scontro diretto quindi per la squadra di coach Paternoster.

Le altre avversarie. Prima però, bisognerà affrontare Treviglio, Latina, Trapani, formazioni che viaggiano in alta classifica. La Viola si giocherà il tutto per tutto nell’ultima di campionato in trasferta contro Legnano. Dunque sei finali. Si parte da Tortona. L’imperativo è vincere.