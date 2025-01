Manca poco alla fine della prima fase Conference col girone H capace ancora di regalare emozioni e soprattutto indicazioni per le tre squadre calabresi. Una andrà nella successiva fase dei playoff, e lo farà guardando quasi un po’ tutti dall’alto al basso. La Viola Reggio ha 38 punti in classifica, il miglior ruolino italiano insieme all’Oleggio e sa di poter recitare un grande ruolo da protagonista. Del resto lo ha dimostrato anche nel derby contro Catanzaro, mai domo e battuto per 72-68. In un momento di forma non troppo smagliante e senza capitan Fernandez (che starà ormai out per il resto della stagione), la Viola ha dimostrato la sua resilienza davanti al proprio pubblico. Era importante reagire dopo il ko maturato nella contesa a Messina, aumenta il rammarico invece per il Catanzaro che ha giocato per lunghi tratti alla pari contro la capolista del campionato.

Musica e morale ben diverso per la Sintegra Rende, che ha vinto sul Marigliano per 89-77. Partita ben giocata da tutte e due le compagini, non sono mancati gli errori difensivi così come i colpi dei migliori cestisti, particolarmente ispirati nel pitturato. Nei biancorossi menzione speciale per De Angelis, top scorer con 29 punti che ha raggiunto così anche il suo record personale. Bene anche Beyrne, un nuovo acquisto sempre positivo e ormai certezza ben rodata nel roster allenato da Carbone.

Ora non resta che chiudere i giochi con la fase regolare domenica prossima. La Viola sarà di scena domenica a Matera, in trasferta il Rende sul parquet del Barcellona Pg, impegno interno del Catanzaro contro Piazza Armerina: non è impensabile un triplete di vittorie.