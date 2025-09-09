Capitan Manu Fernandez commenta la pre season della Redel, sottolineando i progressi della squadra e i punti da migliorare in vista del torneo Interregionale di Serie B

La Redel Viola Reggio Calabria si prepara al via del campionato Interregionale di Serie B di basket, continuando a mostrare segnali positivi in questa pre season. Dopo i test con Dierre e Catanzaro, la squadra di coach Cadeo ha affrontato anche il Ragusa, confermando il proprio potenziale nonostante i carichi di lavoro accumulati negli ultimi giorni.

A parlare della crescita della squadra è capitan Manu Fernandez: «Abbiamo chiuso una settimana abbastanza faticosa, provando a mettere in campo ciò che stiamo provando in allenamento. In alcuni momenti lo abbiamo fatto bene, in altri possiamo ancora migliorare».

Il playmaker sottolinea l’importanza dei test di questa fase della stagione: «A Ragusa è stato uno scrimmage importante, contro una formazione che ambisce ai piani alti della classifica. Test del genere, a questo punto della stagione, servono tantissimo. È stata una bella partita contro un roster fisico e giocatori che possono fare bene in questo torneo».