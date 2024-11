Il cammino dei neroarancio è lungo e tortuoso. Agli uomini di Bolignano servirà un’impresa. Gara 1, Gara 2 ed eventuale Gara 5 in casa della Proger

Dietro l’angolo i play out. All’orizzonte una salvezza ancora tutta da conquistare. La Viola Reggio Calabria si tuffa nelle paludi degli spareggi per non retrocedere. L’avversario sarà il Chieti.

La formula. Sia il primo che il secondo turno si disputeranno al meglio delle cinque gare con Gara1, Gara2 ed eventuale Gara5 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare. Le vincenti del primo turno e la vincente del secondo turno manterranno il diritto di partecipazione alla Serie A2 2017/2018, la perdente del secondo turno retrocederà in serie B.

Il cammino della Viola:

Domenica 30 aprile PalaLeombroni ore 18.00 | Gara 1

Martedì 2 maggio PalaLeombroni ore 21.00 | Gara 2

Venerdì 5 maggio Pala Calafiore ore 20.30 | Gara 3

Domenica 7 maggio Pala Calafiore ore 18.00 | Gara 4*

Mercoledì 10 maggio PalaLeombroni ore 21.00 | Gara 5*

*match eventuale

Alessio Bompasso