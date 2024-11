Il coach neroarancio vince la speciale competizione tra gli allenatori del girone Ovest piazzandosi davanti ai colleghi di Treviglio e Casale Monferrato

Un momento magico. Come non si vedeva da un po’. Non solo in campo ma anche in panchina. La Viola Reggio Calabria gongola e si coccola coach Marco Calvani. Il miglior allenatore del girone Ovest nel mese di gennaio. Con le sue indicazioni dalla panchina il gruppo reggino ha infilato quattro successi in altrettanti incontri nell’ultimo mese. La Metextra, che si è proiettata in zona playoff con questa striscia positiva, ha aperto il 2018 con la vittoria esterna a Napoli, seguita dall’affermazione casalinga su Tortona.

Dopo il colpo di Roma in casa della Virtus, i reggini hanno superato anche la capolista Casale Monferrato al PalaCalafiore. Nessun altro tecnico è rimasto senza sconfitte nel mese: hanno chiuso con un record di 3 vinte e 1 persa Vertemati (Treviglio),Ramondino (Casale Monferrato), Perdichizzi (Scafati), Turchetto (Eurobasket Roma) e Carrea (Biella). Il premio, giunto alla quinta stagione, è messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il presenting sponsor "Viticoltori Ponte", ed è riferito alle gare giocate nelle 4 giornate di campionato disputate a gennaio (dalla 15^ alla 18^ giornata).

La classifica completa di gennaio in A2 girone Ovest

1) Marco Calvani (Metextra Reggio Calabria) 4-0

2) Adriano Vertemati (Remer Treviglio) 3-1 (84 punti avversarie)

3) Marco Ramondino (Novipiù Casale Monferrato) 3-1 (74 punti avversarie)

4) Giovanni Perdichizzi (Givova Scafati) 3-1 (72 punti avversarie)

5) Andrea Turchetto (Leonis Eurobasket Roma) 3-1 (70 punti avversarie)

6) Michele Carrea (Eurotrend Biella) 3-1 (68 punti avversarie)