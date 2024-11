Il nono turno del torneo di Serie B interregionale conferma l’avanzata della squadra reggina, il quintetto non sbaglia più un colpo. Rende conquista i due punti contro Matera, stop per i giallorossi dopo tre vittorie consecutive. Si tornerà in campo già domani sera

Il campionato di basket corre sempre più, il nono turno conferma le ambizioni della Viola. La nona vittoria è arrivata davanti al proprio pubblico, sempre più entusiasta. Nel derby dello Stretto, Reggio ha battuto Messina 82-74, tenendo ora le inseguitrici a sei punti di distanza e mostrando numeri impressionanti per la categoria. Non è un caso come, guardando anche ai singoli tabellini, c’è buona uniformità tra i vari protagonisti allenati da Cadeo.

Dopo un po’ di nuvole scure (rimaste però in ambito femminile col cambio di coach), la Sintegra Rende è tornata alla vittoria, due punti pesanti sono stati conquistati contro Matera. Non è stato un match facile, i lucani avevano anche allungato sino a dieci distanze la contesa, poi è stata la forza del gruppo biancorosso a emergere nel terzo e quarto gioco, riuscendo anche ad allungare sino a chiudere sul 95-91. Guardando ai singoli, pur registrando l’assenza dell’ala De Angelis, ottima prova di Baquero con 27 punti, mentre c’era curiosità per l’ultimo arrivato Beyrne: l’erede di Moralez ha siglato 15 punti con una regia pulita e accorta.

La Castanea stoppa il buon momento del Catanzaro, che perde 68-64. Dopo la vittoria nel derby contro Rende, non basta il super Tanilevicius (28 punti) a regalare una nuova gioia fuori casa ai tifosi giallorossi: le tante disattenzioni nel primo parziale sono da annoverare, lasciando rammarico soprattutto per come poi il match è proseguito. Il Catanzaro trova uno stop esterno dopo aver recuperato in una classifica che, soprattutto per le zone basse, registra un incredibile ingorgo.

Si guarderà subito al prossimo futuro, domani andranno già in campo le squadre di Serie B con il derby Catanzaro-Viola da non perdere al pala Pulerà alle 20.30. Incontro di cartello per gli appassionati del basket calabrese, mentre giovedì alle 19.30 Rende affronterà il Pomigliano in Campania.