Niente da fare con Federico Fucà. L’accordo che sembrava ormai fatto, salta. La Viola quindi è nuovamente a lavoro per cercare un coach che guidi la squadra nella prossima stagione ancora in serie A2. Ricomincia la girandola. Ma Nel week end potrebbe arrivare la svolta.

Due in realtà le figure da trovare: coach e assistente. E proprio per il secondo voci vicine alla società parlerebbero di Agostino Li Vecchi. Dovrebbe rimanere terzo invece sempre Pasquale Motta. Il cerchio si stringe, sì ma bisogna pure concretizzare. Al momento pare sia da scartare il ritorno in riva allo stretto di Fabrizio Frates. Già alla guida della Viola nella stagione 2015-2016.

Il direttore Gaetano Condello non vuole sbagliare ma il tempo stringe e parte delle squadre del girone Ovest hanno sistemato la questione mettendo a segno i primi colpi di mercato. Dopo la salvezza ottenuta al fotofinish, la Viola non vuole e non può perdere il passo delle concorrenti, cercando di costruire per tempo un roster all’altezza. Ma prima il timoniere certo. Che nel week end arrivi veramente la fumata bianca?