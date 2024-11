La marcia dei reggini aumenta con numeri sempre più interessanti. La settima vittoria di fila arriva nello scontro diretto contro l’Angri, in zona salvezza perde il Rende, due punti pesanti invece per il Catanzaro

Il turno precedente aveva concesso, per la prima volta in stagione, reciproche soddisfazioni per tutte e tre le calabresi. Musica ben diversa rispetto a quanto visto nelle scorse ore, due vittorie e una sconfitta è il ruolino regionale nel settimo turno della Serie B, nel girone H della conference Sud.

Ovviamente, copertina più che meritata per la Viola Reggio, squadra rapace – anche con una certa tranquillità – nel conquistare la sua settima vittoria di fila in campionato. La sfida tra le prime due della classifica è stata giocata con grande padronanza tecnica dal gruppo reggino, particolarmente ispirato sotto canestro e capace di stringersi in difesa con grande compattezza. Mattatore di serata Ani con 22 punti, anche se è tutto il collettivo a meritare pieni applausi per questa sorta di fuga in classifica già nella prima parte della stagione.

Trionfale la marcia della capolista (che allunga a quattro punti verso le dirette inseguitrici), meno invece la corsa del Sintegra Rende, che perde in casa dopo aver conquistato due vittorie di fila. Il Messina si impone per 72-66 nel match del Pala Quattromiglia, alla squadra allenata da Carbone non è bastato un super Ballati con 28 punti realizzati.

Colpo esterno del Catanzaro, che ha conquistato quattro punti nelle ultime due gare e ha dimostrato di poter dire la propria in campionato, a patto di recuperare uomini e fiducia. Così è stato per il gruppo giallorosso, che si è imposto 74-60 a Barcellona Pozzo di Gotto, lasciando così la squadra siciliana all’ultimo posto in classifica. Tamulevicius ha dimostrato, ancora una volta, di essere il faro della squadra catanzarese, i suoi 23 punti hanno avuto un impatto senza dubbio decisivo nel match.

Nel prossimo turno, occhio proprio al derby tra Catanzaro e Rende in programma: domenica 10 novembre alle 18, la squadra del capoluogo cercherà proprio di agganciare i biancorossi in classifica. La Viola, invece, punterà alla sua ottava vittoria di fila, ma non sarà facile ottenere ciò al palazzetto dell’Antoniana.