La Viola si dimostra ancora una volta imbattibile tra le mura amiche. Battuta anche Biella, un'altra corazzata del campionato. Una vittoria che almeno per un po' mette da parte le preoccupazioni societarie

Per una sera la Viola mette da parte le preoccupazioni e davanti ad un PalaCalafiore pieno di tifosi orgogliosi, batte Biella 83-73 confermandosi così un pericolo per le più grandi soprattutto in casa. I neroarancio conquistano la quarta vittoria consecutiva, prendendosi il sesto posto e lo fanno forse in uno dei momenti più delicati per tutta la società.



Una vittoria ancor più bella,ancora più importante proprio perché ottenuta dopo due settimane di sosta in cui hanno preso il sopravvento le preoccupazioni per l’esito dell’inchiesta “fidejussione”. Preoccupazioni che però non hanno scalfito il lavoro dei ragazzi, rimasti concentrati sull'obiettivo. Grande prova di forza, così come ribadisce in conferenza stampa, coach Marco Calvani: “Orgoglioso dei miei giocatori perché hanno mantenuto la giusta concentrazione nonostante il momento delicato. Complimenti a tutto lo staff perché nessuno fa passi indietro. E' con fatica che trovo termini adatti alla situazione. Faccio un plauso a tutti”.

A far chiarezza sulle questioni societarie, invece, è lo stesso ds Gaetano Condello: “Innanzitutto ringrazio la squadra per quello che ha fatto, senza farsi trascinare dagli episodi. Ringrazio coach Marco Calvani per come sta gestendo la situazione. C'è un'indagine in corso da parte della Procura Federale. Nelle prossime ore proveremo a chiarire ancora una volta la nostra posizione"